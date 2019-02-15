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Доллар дешевеет к иене 15 февраля на падении розничных продаж в США
08:01 15.02.2019 |
Курс доллара снижается по отношению к иене в пятницу утром после того, как слабые данные розничных продаж в США укрепили ожидания того, что ФРС не будет повышать учётную ставку в текущем году, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET курс доллара к иене снижался до 110,31 иены за доллар со 110,47 иены, курс евро к доллару опускался до 1,1288 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1299 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом увеличивался на 0,09%, до 97,06 пункта.
В центре внимания рынков остаются статданные из США, опубликованные в четверг, согласно которым объем розничных продаж в США декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, и это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года. При этом аналитики ожидали роста показателя на 0,1%.
"Плохие данные розничных продаж укрепили инвесторов во мнении о том, что ФРС, скорее всего, будет удерживать ставку в этом году на стабильном уровне", - сказал агентству Рейтер главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл (Nick Twidale). Он добавил, что сейчас динамика пары доллар-иена указывает на отказ инвесторов от риска.
ФРС при принятии решения по ставке обычно учитывает данные статистики. Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара. По итогам январского заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. При этом он отметил, что учитывая нынешнюю экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона базовой процентной ставки.
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