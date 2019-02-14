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Доллар 14 февраля снижается к евро и иене на данных о рекордном падении розничных продаж в США
18:29 14.02.2019 |
Курс доллара в четверг вечером снижается к евро и иене на данных о максимальном за 9 лет сокращении объема розничных продаж в США в декабре, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.23 EET курс евро к доллару рос до 1,1284 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1265 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 110,73 иены за доллар со 110,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом увеличивался на 0,01%, до 97,14 пункта.
Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, говорилось в пресс-релизе американского министерства торговли. Как сообщило агентство Market Watch, это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года.
По данным агентства, более слабая статистика омрачила настроения инвесторов, которые до этого улавливали позитивные импульсы от ситуации в торговых переговорах между США и Китаем.
При этом евро дорожает в течение всего дня на данных о ВВП макрорегиона. Рост экономики еврозоны в четвертом квартале 2018 года, по второй оценке, составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% - в годовом, что совпало с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.
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