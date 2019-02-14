Доллар 14 февраля снижается к евро и иене на данных о рекордном падении розничных продаж в США

Курс доллара в четверг вечером снижается к евро и иене на данных о максимальном за 9 лет сокращении объема розничных продаж в США в декабре, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.23 EET курс евро к доллару рос до 1,1284 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1265 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 110,73 иены за доллар со 110,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) при этом увеличивался на 0,01%, до 97,14 пункта.

Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, говорилось в пресс-релизе американского министерства торговли. Как сообщило агентство Market Watch, это снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года.

По данным агентства, более слабая статистика омрачила настроения инвесторов, которые до этого улавливали позитивные импульсы от ситуации в торговых переговорах между США и Китаем.

При этом евро дорожает в течение всего дня на данных о ВВП макрорегиона. Рост экономики еврозоны в четвертом квартале 2018 года, по второй оценке, составил 0,2% в квартальном выражении и 1,2% - в годовом, что совпало с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.