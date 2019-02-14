Финансовые новости
- |
- 14.02.19
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объем денежных переводов в Украину в 2018 г. в 8 раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы - НБУ
Объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода средств в 2018 году в восемь раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), вес переводов в Украину из США составил 17%, из Израиля - 13%, из России - 9%, из Италии - 8%, из Польши - 7%, из других стран (221 стран) - 46%.
В 2018 году объем денежных переводов с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, составил:
в Украину - $2,301 млрд в эквиваленте (28,28% общей суммы переводов);
за пределы Украины - $294 млн в эквиваленте (3,61% общей суммы переводов);
в пределах Украины - 150,53 млрд грн, или $5,541 млрд в эквиваленте (68,11% общей суммы переводов).
Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.
Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в 2018 году вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом (в 2017 году в пределах Украины переведено более 120,5 млрд грн, или $4,456 млн в эквиваленте). Преобладающий объем внутригосударственных переводов (92%) осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.
Как сообщалось, НБУ в конце марта опубликует объемы частных денежных переводов по методологии платежного баланса по итогам 2018 года. Эти данные - доход домашних хозяйств, поступающий от других домохозяйств из-за рубежа, в связи с временной или постоянной миграцией населения. Переводы могут осуществляться как по официальным каналам - через банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения, так и по неофициальным - путем передачи наличных денег и других материальных ценностей от одного домохозяйства другому.
В 2018 году на территории Украины предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем созданы резидентами и семь систем созданы нерезидентами (три системы из США, по одной - из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ
|Дело Савченко и Рубана будет рассматриваться судом присяжных, - прокуратура
|Вице-президент МБ Сирил Мюллер: У меня сейчас больше оптимизма касательно Украины, чем в 2015-м
|Банкиры говорят о снижении активности на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупнейший инвестиционный банк США создал собственную криптовалюту
|Объем денежных переводов в Украину в 2018 г. в 8 раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы - НБУ
|Биржи АТР закрылись 14 февраля разнонаправленно в ожидании новостей о переговорах США-КНР
|Справочный курс гривни снизился на 4,56 коп. до 27,1360 грн
|13 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 34 млн гривен
|НБУ продал 13 февраля банкам депозитные сертификаты на 10,4 млрд гривен
Это интересно
|Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
|В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании