Финансовые новости
- |
- 14.02.19
- |
- 16:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривни снизился на 4,56 коп. до 27,1360 грн
12:31 14.02.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 4,56 коп. до 27,1360 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 9,98 коп. до 27,0904 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Сенате США представили законопроект, предусматривающий усиление санкций против РФ
|Дело Савченко и Рубана будет рассматриваться судом присяжных, - прокуратура
|Вице-президент МБ Сирил Мюллер: У меня сейчас больше оптимизма касательно Украины, чем в 2015-м
|Банкиры говорят о снижении активности на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Крупнейший инвестиционный банк США создал собственную криптовалюту
|Объем денежных переводов в Украину в 2018 г. в 8 раз превысил сумму средств, отправленных за ее пределы - НБУ
|Биржи АТР закрылись 14 февраля разнонаправленно в ожидании новостей о переговорах США-КНР
|Справочный курс гривни снизился на 4,56 коп. до 27,1360 грн
|13 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 34 млн гривен
|НБУ продал 13 февраля банкам депозитные сертификаты на 10,4 млрд гривен
Это интересно
|Ford задействовала функцию предупреждения о сходе с полосы в мебели для спальни
|В Microsoft не считают Internet Explorer браузером и призывают отказаться от его использования
|Nissan Leaf 2 назвали самым выгодным в эксплуатации электромобилем
|Американским военным понадобилась новая компьютерная архитектура
|Компания Gocycle представила электровелосипед, который складывается за 10 секунд
|В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий
|Ford уведомил Терезу Мэй о переносе производства из Великобритании