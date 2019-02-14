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13 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 34 млн гривен
11:43 14.02.2019 |
В среду, 13 февраля, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 34 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 34 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 12 февраля Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 34 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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