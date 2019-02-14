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Nasdaq запустит 25 февраля два криптовалютных индекса
11:32 14.02.2019 |
С 25 февраля фондовая биржа Nasdaq начнет отображать котировки биткоина и Ethereum, предоставляемые компанией Brave New Coin. Об этом говорится в официальном заявлении биржи.
С помощью индексов Bitcoin Liquid Index (BLX) и Ethereum Liquid Index (ELX) пользователи смогут в реальном времени узнавать о состоянии криптовалютного спот-рынка.
Котировки будут передаваться в долларах США и высчитываться в соответствии с показателями наиболее ликвидных рынков. Индекс будет обновляться каждые 30 секунд.
«BLX является одним из самых широко используемых индексов среди криптотрейдеров, а включенные в него данные охватывают период до 2010 года. ELX аналогичным образом был рассчитан, начиная с августа 2015 года», - заявила биржа.
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