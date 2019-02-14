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Курсы валют по карточным операциям на 14.02.19
10:57 14.02.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 14 февраля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.9500
|27.3224
|30.4000
|30.9598
|3.8500
|4.1000
|ОТП Банк
|27.0500
|27.2000
|30.6000
|30.7500
|Укрсоцбанк
|27.0000
|27.2000
|30.4500
|30.9000
|Ощадбанк
|27.0000
|27.5000
|30.1000
|31.1000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.0000
|27.2500
|30.3000
|30.8000
|Укрэксимбанк
|26.8500
|27.3000
|30.5100
|31.0800
|Райффайзен Банк Аваль
|26.8817
|27.3000
|30.4878
|30.9500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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