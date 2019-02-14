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НБУ сократил портфель ОВГЗ на 2,12 млрд грн
10:55 14.02.2019 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Национального банка Украины (НБУ) 14 февраля сократился на 2,118 млрд грн (на 0,62%) – до 338,607 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте НБУ информации, в целом портфель ОВГЗ вырос на 0,6 млрд грн, до 759,222 млрд грн, украинских банков также вырос на 1,581 млрд грн, до 374,927 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности юрлиц увеличился на 0,921 млрд грн, физлиц – на 0,109 млрд грн и нерезидентов –– на 0,106млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 12.02
|758886.56
|340723.89
|373384.67
|24523.28
|6833.18
|13421.55
|на 13.02
|758622.29
|340723.89
|373345.95
|24298.75
|6833.27
|13420.43
|на 14.02
|759222.10
|338606.71
|374926.76
|25219.98
|6942.27
|13526.38
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 14 февраля – 27,092791 грн/$
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