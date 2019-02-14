12 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $103,9 млн до $301 млн

Во вторник, 12 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 103,9 млн долларов по сравнению с 11 февраля до 301 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 106,3 млн долларов по сравнению с 11 февраля до 352,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 9 коп. во вторник вырос на 3 коп. до уровня 27,08 UAH/USD.