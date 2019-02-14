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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото дешевеет 14 февраля на неоднозначных данных по инфляции в США

 

Цена на золото снижается в четверг утром на фоне данных по инфляции в США, которые разошлись с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,35 доллара, или на 0,25%, до 1311,75 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,29% - до 15,607 доллара за унцию.

Участники торгов продолжают отыгрывать данные статистики в США. По данным минтруда страны, опубликованным в среду, годовая инфляция в США в январе составила 1,6%, замедлившись с показателя декабря в 1,9%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, хотя эксперты ожидали инфляцию в 0,1%. При этом базовая инфляция в США - без учета цен на продукты питания и энергоносители - за январь в месячном исчислении составила 0,2%, в годовом - 2,2%. Показатель в месячном выражении совпал с прогнозами аналитиков, тогда как в годовом выражении показатель ожидался на уровне 2,1%.

На фоне данных по инфляции инвесторы пытаются оценить дальнейшие действия ФРС США в отношении базовой ставки. По мнению аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn), слова которого приводит агентство Рейтер, данные по инфляции могут оказать некоторое влияние на позицию ФРС, которая собирается быть более "терпеливой" в том, что касается ужесточения денежной политики в США. При этом он добавил, что в настоящее время данные неоднозначные.
По материалам: ПРАЙМ
 

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