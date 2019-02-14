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Евро дорожает к доллару 14 февраля после падения днем ранее
08:02 14.02.2019 |
Курс евро растет по отношению к доллару в четверг утром, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущих торгов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EET курс евро к доллару поднимался до 1,1281 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1265 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 111,02 иены за доллар со 110,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,06%, до 97,07 пункта.
Курс единой европейской валюты восстанавливается по отношению к доллару в четверг после падения на 0,5% в предыдущую торговую сессию на фоне статданных из еврозоны, усиливших опасения за экономику региона.
В то же время определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика по инфляции из США. По данным минтруда США, опубликованным в среду, годовая инфляция в стране в январе составила 1,6%, замедлившись с показателя декабря в 1,9%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, хотя эксперты ожидали инфляцию в 0,1%. При этом базовая инфляция в США - без учета цен на продукты питания и энергоносители - за январь в месячном исчислении составила 0,2%, в годовом - 2,2%.
"Тренд базовой инфляции в США остается стабильным, несмотря на некоторые опасения по поводу возможного замедления: текущий показать составляет 2,2% в годовом исчислении против 1,8% годом ранее. В целом данные предполагают, что нельзя исключить возобновления повышения базовой ставки ФРС позднее в текущем году", - отметил старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Рейтер.
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