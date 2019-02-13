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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 12.01.19
11:32 13.02.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|08.02
|16.3000
|15.8182
|11.02
|16.4417
|15.9907
|12.02
|16.4529
|-
|-
|-
|-
|14.9741
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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