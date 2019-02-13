11 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $140,7 млн до $197,1 млн

В понедельник, 11 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 140,7 млн долларов по сравнению с 8 февраля до 197,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 164,3 млн долларов по сравнению с 8 февраля до 245,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 16 коп. в понедельник опустился на 9 коп. до уровня 27,05 UAH/USD.