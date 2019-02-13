Золото дорожает 13 февраля на ослаблении курса доллара к мировым валютам

Золото дорожает в среду утром на фоне снижения курса доллара к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.07 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,15 доллара, или на 0,16%, до 1316,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,17% - до 15,72 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота оказывает курс доллара, который снижается второй день подряд по отношению к большинству основных мировых валют после продолжительного ралли. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается в среду на 0,06%, до 96,65 пункта, при этом днем ранее показатель опустился почти на 0,4%.

Мировые инвесторы на текущей неделе ожидают новых переговоров США и Китая. Министерство коммерции КНР в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров, направленных на разрешение торговых противоречий, пройдет в Пекине 14-15 февраля. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может продлить крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем, который истекает 1 марта. Рынки надеются на прогресс, который позволит вскоре положить конец длительному торговому конфликту двух крупнейших мировых экономик.

"Малейший прогресс в торговых переговорах приведет к ослаблению курса доллара и поддержке стоимости золота", - сказал агентству Рейтер независимый консультант по товарам в INTL FCStone Эдвард Мейр (Edward Meir).