Курс доллара США 13 февраля возобновил подъем после снижения днем ранее

Курс доллара США возобновил подъем в среду после снижения днем ранее.

Участники рынка оценивают новости, связанные с процессом выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit), перспективы торговых переговоров США и Китая, а также большое количество статданных, сообщает MarketWatch. В том числе они ждут данных об изменении потребительских цен в США в январе.

Глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот заявил в интервью The Financial Times, что Европейскому центральному банку надо оценить ситуацию в экономике еврозоны перед принятием решения о нормализации денежно-кредитной политики. По его мнению, сейчас позиция "подождем и посмотрим", вероятно, является оптимальной.

Его слова указывают на сильное ухудшение настроений в отношении экономики региона, поскольку в прошлом году К.Кнот выступал за обсуждение варианта повышения процентных ставок.

Евро торгуется днем в районе $1,1304 против $1,1326 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 125,19 иены по сравнению со 125,13 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,74 иены против 110,48 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду увеличивается на 0,14%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,04%.

Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,2918 против $1,2892 в предыдущий рабочий день и 1,1426 евро по сравнению с 1,1383 евро.

Новость о том, что инфляция в Великобритании в январе оказалась ниже целевого уровня Банка Англии впервые с 2017 года, не оказала существенного влияния на курс британской нацвалюты, поскольку трейдеры сосредоточены на неопределенности вокруг Brexit, пишет Dow Jones.

Потребительские цены в Великобритании в январе выросли на 1,8% в годовом выражении, самыми медленными темпами с января 2017 года. Инфляция замедлилась по сравнению с 2,1% в декабре и впервые за два года была ниже целевого уровня Банка Англии (около 2% годовых). Относительно предыдущего месяца цены снизились на 0,8% после повышения на 0,2% в декабре.

Аналитики в среднем ожидали роста на 1,9% в годовом выражении и снижения на 0,7% по сравнению с декабрем.