Продажи ОВГЗ на аукционах 12 февраля упали почти вдвое при прежних ставках

Объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 12 февраля, составил 3,45 млрд грн, что на 48,2% ниже показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, он удовлетворил все поданные на 9 аукционов 82 заявки.

Традиционно наибольшим был спросом на самые "короткие" бумаги: 4-мес. гривневые ОВГЗ и 2-мес. долларовые ОВГЗ - соответственно 2,087 млрд грн и $27,84 млн.

В то же время следом за ними по объему спроса шли самые "длинные" облигации: 1,5-летние гривневые и 2-летние долларовые - соответственно 163,5 млн грн и $5,34 млн.

Кривая доходности осталась неизменной: в гривне - от 19,5% по 4-мес. до 18,25% до 1,5-летним, в долларах - от 6,5% по 2-мес. до 7,5% по 2-летним.