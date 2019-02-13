Продажи ОВГЗ на аукционах 12 февраля упали почти вдвое при прежних ставках

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|46
|47
|48
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000201388
|Доразмещение UA4000203301
|Доразмещение UA4000203319
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|12.02.2019
|12.02.2019
|12.02.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.02.2019
|13.02.2019
|13.02.2019
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|Срок оплаты процентов
|-
|-
|-
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|–
|–
|–
|Номинальный уровень доходности.%
|17.25
|18.92
|18.5
|Срок обращения (дней)
|119
|175
|280
|Срок погашения
|12.06.2019
|07.08.2019
|20.11.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|2 219 758 000.00
|106 102 000.00
|5 000 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|2 219 758 000.00
|106 102 000.00
|5 000 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|2 358 163 000.00
|1 067 799 000.00
|16 831 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|17
|10
|1
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|17
|10
|1
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|19.5
|19
|18.5
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|19
|19
|18.5
|Установленная доходность. %
|19.5
|19
|18.5
|Средневзвешенная доходность. %
|19.5
|19
|18.5
|Поступление в бюджет
|2 087 071 028.46
|97 243 544.02
|4 378 600.00
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|49
|50
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203244
|Доразмещение UA4000171094
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|Дата проведения
|12.02.2019
|12.02.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.02.2019
|13.02.2019
|Срок оплаты процентов
|10.07.2019
|Срок оплаты процентов
|08.01.2020
|Срок оплаты процентов
|08.07.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|–
|71.5
|Номинальный уровень доходности.%
|18.47
|14.3
|Срок обращения (дней)
|350
|511
|Срок погашения
|29.01.2020
|08.07.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|11 931 000.00
|169 258 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|11 931 000.00
|169 258 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|551 459 000.00
|226 564 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|5
|6
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|5
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|18.5
|18.25
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|18.5
|18.25
|Установленная доходность. %
|18.5
|18.25
|Средневзвешенная доходность. %
|18.5
|18.25
|Поступление в бюджет
|10 133 356.23
|163 538 772.18
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|51
|52
|53
|54
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000203202 (ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000199244 (ном. в ин .вал. дол. США)
|Доразмещение UA4000202535 (ном. в ин .вал. дол. США)
|Первичное размещение UA4000203392 (ном. в ин .вал. дол. США)
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|Дата проведения
|12.02.2019
|12.02.2019
|12.02.2019
|12.02.2019
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.02.2019
|13.02.2019
|13.02.2019
|13.02.2019
|Срок оплаты процентов
|24.04.2019
|01.08.2019
|15.08.2019
|Срок оплаты процентов
|23.10.2019
|30.01.2020
|13.02.2020
|Срок оплаты процентов
|13.08.2020
|Срок оплаты процентов
|11.02.2021
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|–
|27
|37.5
|37.5
|Номинальный уровень доходности. %
|6.47
|5.4
|7.5
|7.5
|Срок обращения (дней)
|64
|252
|351
|729
|Срок погашения
|18.04.2019
|23.10.2019
|30.01.2020
|11.02.2021
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|28 156 000.00
|2 622 000.00
|4 369 000.00
|5 340 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|28 156 000.00
|2 622 000.00
|4 369 000.00
|5 340 000.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|259 225 000.00
|363 379 000.00
|169 795 000.00
|5 340 000.00
|Количество поданных заявок. шт.
|9
|10
|9
|15
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|9
|10
|9
|15
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|6.5
|7.25
|7.25
|7.5
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|6.5
|7
|7.25
|7.5
|Установленная доходность. %
|6.5
|7.25
|7.25
|7.5
|Средневзвешенная доходность. %
|6.5
|7.2
|7.25
|7.5
|Поступление в бюджет
|27 843 749.96
|2 634 523.20
|4 391 369.28
|5 340 000.00
Данные: Минфин Украины