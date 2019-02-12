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Курсы валют по карточным операциям на 12.02.19
11:11 12.02.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 12 февраля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.9000
|27.2480
|30.3000
|30.8642
|3.9000
|4.1500
|ОТП Банк
|27.0000
|27.1500
|30.5000
|30.6500
|Укрсоцбанк
|27.0000
|27.2000
|30.4000
|30.9000
|Ощадбанк
|26.9000
|27.4000
|30.1000
|31.1000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.9000
|27.1900
|30.2000
|30.6500
|Укрэксимбанк
|26.8500
|27.3700
|30.4900
|31.1400
|Райффайзен Банк Аваль
|26.8097
|27.2500
|30.3951
|30.8500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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