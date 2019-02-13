8 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $0,2 млн до $337,8 млн

В пятницу, 8 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 0,2 млн долларов по сравнению с 7 февраля до 337,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 16,5 млн долларов по сравнению с 7 февраля до 410,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился на неизменном уровне в четверг, в пятницу вырос на 16 коп. до уровня 27,14 UAH/USD.