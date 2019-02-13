Золото 12 февраля колеблется в цене в ожидании переговоров США и КНР по торговле

Золото во вторник утром торгуется без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут новостей с заключительных торговых переговоров США и Китая.

По состоянию на 6.36 EET стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1 доллара, или на 0,01% - до 1311,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,21% - до 15,72 доллара за унцию.

Министерство коммерции Китая в субботу подтвердило, что очередной раунд китайско-американских переговоров пройдет в Пекине 14-15 февраля. В понедельник делегация США прибыла в Пекин на предварительные переговоры.

По словам аналитиков, опрошенных агентством Market Watch, золото, с одной стороны, поддерживается безрисковыми настроениями на рынке на фоне неопределенности вокруг переговоров США и КНР. С другой стороны, конкуренцию золоту как безопасному активу составляет доллар, который торгуется на максимумах с конца декабря.

Тем не менее, эксперты полагают, что текущая неопределенность поспособствует росту цен на драгметалл. "В связи с тем, что рынок акций в настоящее время демонстрирует признаки разворота вниз в ответ на опасения по поводу торговых переговоров и ухудшение прогнозов роста мировой экономики, золото должно вновь найти достаточную поддержку...", - сказал агентству аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).