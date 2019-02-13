Курс доллара к евро снижается 12 февраля, иена дешевеет

Долларовый индекс опускается во вторник после существенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Американская валюта дешевеет относительно евро, укрепляется к иене и стабильна относительно фунта стерлингов.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1284 по сравнению с $1,1276 на закрытие предыдущей сессии.

Глава ЦБ Австрии и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Эвальд Новотны заявил во вторник, что ЕЦБ рассмотрит решение относительно уровня процентных ставок летом в качестве следующего шага в процессе формирования своей политики.

Ранее ЕЦБ заявлял, что намерен сохранять ключевые ставки на нынешних уровнях по крайней мере до конца лета 2019 года.

Курс доллара к иене поднялся до 110,53 иены против 110,38 иены накануне. Курс евро к иене вырос до 124,73 иены против 124,47 иены.

Ослаблению иены способствовало общее сокращение спроса на активы "тихой гавани" после того, как демократы и республиканцы в американском Конгрессе достигли принципиального соглашения по финансированию охраны мексиканской границы. Это должно предотвратить очередную приостановку деятельности правительства США в ближайшие выходные.

Пара фунт/доллар стабильна на уровне $1,2855.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов. Накануне значение индекса увеличилось на 0,5%.