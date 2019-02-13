Валютные ОВГЗ теперь можно купить за валюту

Кабинет министров снял ограничение на расчеты иностранной валютой по операциям с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированными в иностранной валюте, на вторичном рынке.

Об этом говорится в постановлении правительства № 66 от 6 февраля.

Ограничение в виде торговли валютными ОВГЗ на вторичном рынке исключительно за гривню противоречило норме закона "О валюте и валютных операциях". Оно не давало возможности банкам-первичным дилерам провести расчеты с инвесторами в иностранной валюте.

Помимо этого, в связи с прекращением публикации Нацбанком с августа 2018 года средневзвешенного курса гривня к доллару за месяц правительство постановило использовать для расчета сумм погашения по облигациям с индексной стоимостью (привязкой к курсу доллара) средний официальный курс за месяц.

"Постановление вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее введения в действие закона "О валюте и валютных операциях", - говорится в документе.