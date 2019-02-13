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Приток «горячего» внешнего капитала в ОВГЗ пока не несет экономические риски - НБУ
Возобновление интереса иностранных инвесторов к гривневым облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) пока не несет риски для экономики страны, считают члены комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ).
"Обычно риски, связанные с притоком краткосрочного долгового капитала, возникают из-за его поступления в частный сектор с последующим перегревом потребительского спроса. В случае же притока капитала преимущественно в государственные долговые инструменты риски уязвимости экономики минимизируются. Кроме того, приток происходит именно в гривневые долговые инструменты, что перекладывает валютные риски на иностранных инвесторов", - указывается в протоколе заседания комитета от 30 января 2019 года.
Члены комитета также обращает внимание на тот факт, что объемы инвестирования нерезидентами в гособлигации остаются незначительными относительно общей суммы ОВГЗ в обращении, и еще не превышают показатели прошлого года. К тому же за счет притока капитала от нерезидентов НБУ имеет возможность наращивать международные резервы, то есть создавать "подушку безопасности" на случай возможного оттока капитала.
Как сообщалось, нерезиденты в январе 2019 года, после шести месяцев отсутствия, возобновили инвестиции в ОВГЗ. По данным НБУ, портфель гособлигаций в собственности нерезидентов с начала года к 11 февраля возрос более чем вдвое - до 13,418 млрд грн. При этом общий объем эмитированных ОВГЗ на эту дату составляет 758,182 млрд грн, в том числе в собственности НБУ находятся ценные бумаги на 340,724 млрд грн, банков - 372,805 млрд грн, юрлиц - 24,433 млрд грн, физлиц - 6,802 млрд грн.
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