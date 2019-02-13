7 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $14,4 млн до $337,6 млн

В четверг, 7 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 14,4 млн долларов по сравнению с 6 февраля до 337,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 75,2 млн долларов по сравнению с 6 февраля до 426,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 19 коп. в четверг сохранился на уровне 26,98 UAH/USD.