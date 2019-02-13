Доллар США дорожает 11 февраля, фунт снижается из-за слабых статданных

Курс доллара США укрепляется в понедельник, несмотря на угрозу новой приостановки работы правительства страны ("шатдаун").

Британская нацвалюта дешевеет после выхода слабых статданных.

Кроме того, внимание рынков сосредоточено на следующем раунде американо-китайских переговоров, который намечен на 14-15 февраля в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Евро торгуется днем в районе $1,1310 против $1,1323 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 124,80 иены по сравнению со 124,25 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,35 иены против 109,73 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник вырос на 0,17%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,27%.

По итогам прошедшей недели ICE U.S. Dollar подскочил на 1,1%, что стало максимальным повышением с августа прошлого года.

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни не исключил возобновления шатдауна после 15 февраля. Он пояснил, что Демократическая партия, по его мнению, может не согласиться выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп 25 января объявил о возобновлении работы правительственных учреждений после рекордного по длительности "шатдауна" в качестве временной меры. Если президент и Конгресс не согласуют проект бюджета до 15 февраля, камнем преткновения в котором остается вопрос о финансировании стены на границе с Мексикой, США ожидает еще один шатдаун.

Фунт стерлингов торгуется в понедельник около $1,2902 против $1,2944 в предыдущий рабочий день и 1,1432 евро по сравнению с 1,1421 евро.

Рост ВВП Великобритании в четвертом квартале замедлился до 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами с зафиксированных в июле-сентябре 0,6%, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Главными причинами ослабления роста стали внешняя торговля и сокращение инвестиций бизнеса, при этом потребительские траты и государственные расходы увеличились больше ожиданий.

В годовом выражении экономика увеличилась на 1,3% после повышения на 1,5% в третьем квартале. Темпы подъема обоих показателей были минимальными с первого квартала 2018 года. Экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП на 0,3% за квартал и на 1,4% за год.