Комиссар SEC: биткоин-ETF VanEck и SolidX более перспективен, чем траст Уинклвоссов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вскоре может одобрить биржевые инвестиционные фонды (ETF), привязанные к биткоину, если их основатели докажут соответствие требуемым стандартам регулятора. Об этом свидетельствуют детали готовящегося к выпуску интервью одного из четырех комиссаров SEC Роберта Джексона.

В беседе с политическим изданием Congressional Quarterly Джексон отметил, что заявка на биткоин-ETF от VanEck и SolidX является одной из самых перспективных, в отличие от заявки криптобиржи Gemini.

«Случай траста Уинклвоссов, который нам пришлось рассматривать в прошлом году, не был сложным. Сформировалась ситуация, в которой риски манипуляций и потенциальный ущерб для инвесторов были огромными. Проблемы ликвидности были очень серьезными», - заявил он.

Джексон не стал утверждать, какое из предложений будет принято SEC, хотя и подчеркнул, что компании стали более серьезно подходить к учету рисков и соблюдению требований регуляторов.







