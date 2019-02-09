Финансовые новости
- |
- 09.02.19
- |
- 01:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Комиссар SEC: биткоин-ETF VanEck и SolidX более перспективен, чем траст Уинклвоссов
23:10 08.02.2019 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вскоре может одобрить биржевые инвестиционные фонды (ETF), привязанные к биткоину, если их основатели докажут соответствие требуемым стандартам регулятора. Об этом свидетельствуют детали готовящегося к выпуску интервью одного из четырех комиссаров SEC Роберта Джексона.
В беседе с политическим изданием Congressional Quarterly Джексон отметил, что заявка на биткоин-ETF от VanEck и SolidX является одной из самых перспективных, в отличие от заявки криптобиржи Gemini.
«Случай траста Уинклвоссов, который нам пришлось рассматривать в прошлом году, не был сложным. Сформировалась ситуация, в которой риски манипуляций и потенциальный ущерб для инвесторов были огромными. Проблемы ликвидности были очень серьезными», - заявил он.
Джексон не стал утверждать, какое из предложений будет принято SEC, хотя и подчеркнул, что компании стали более серьезно подходить к учету рисков и соблюдению требований регуляторов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Больные места Зеленского. Как не натереть мозоли, стоя на коленях перед Путиным
|Великолепная шестерка. Как у Коломойского организовали коалицию против Порошенко
|Украина резко сократила негативное сальдо внешней торговли товарами
|НБУ оценивает рост ВВП в 2018 в 3,3%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Неделя удешевления доллара на межбанке закончилась разворотом и отскоком наверх
|Комиссар SEC: биткоин-ETF VanEck и SolidX более перспективен, чем траст Уинклвоссов
|Индекс ПФТС завершил торги 8 февраля снижением
|В январе объем операций на межбанке увеличился на 0,9% до $10,6 млрд
|Депозитные ставки для физлиц 08.02.19
|В январе население продало валюты на $175,5 млн больше, чем купило
Это интересно
|Анонс четырёх смартфонов Moto G7: старший получил оптический стабилизатор в камере и 27-Вт зарядку, младшему не достался даже NFC
|Преступники научились обходить функцию блокировки краденых iPhone
|Новый смартфон Essential Phone PH-2 от создателя Android получит фронтальную камеру, которая сможет «видеть» сквозь дисплей
|Tesla и Mercedes-Benz обсуждают производство электрофургонов
|Ученые: регулярные упражнения помогают омолодить мозг
|Ученым удалось преобразовать сигналы человеческого мозга в речь
|В Китае отключат ИИ, который ищет коррупционеров среди госслужащих