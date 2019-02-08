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В январе объем операций на межбанке увеличился на 0,9% до $10,6 млрд
19:08 08.02.2019 |
В январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 0,9% до 10,619 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в январе составил 5 309,8 млн долларов (в декабре - 5 262 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 5 309,8 млн долларов (в декабре - 5 262 млн долларов).
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
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