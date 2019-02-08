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В январе население продало валюты на $175,5 млн больше, чем купило
17:14 08.02.2019 |
В январе население продало наличной валюты на 175,5 млн долларов больше, чем купило.
Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.
На наличном валютном рынке чистая продажа валюты населением превысила покупку.
В январе население продало 912,9 млн и купило 737,4 млн долларов.
Таким образом, по итогам месяца население продало наличной валюты на 175,5 млн долларов больше, чем купило.
Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.
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