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Cправочный курс гривни вырос на 8,15 коп. до 26,8776 грн
12:38 08.02.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 8,15 коп. до 26,8776 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 0,31 коп. до 26,9591 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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