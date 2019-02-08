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Курсы валют по карточным операциям на 08.02.19
11:40 08.02.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 8 февраля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.8000
|27.1003
|30.3000
|30.8642
|3.8800
|4.1300
|ОТП Банк
|26.9000
|27.0500
|30.6000
|30.7500
|Укрсоцбанк
|26.9000
|27.1000
|30.3500
|30.8500
|Ощадбанк
|26.8000
|27.4000
|30.1000
|31.2000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.8000
|27.1500
|30.2500
|30.8000
|Укрэксимбанк
|26.6500
|27.3000
|30.1800
|31.1500
|Райффайзен Банк Аваль
|26.7380
|27.1500
|30.4878
|30.9000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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