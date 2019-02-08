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НБУ продал 7 февраля банкам депозитные сертификаты на 10,4 млрд гривен
10:56 08.02.2019 |
Национальный банк в четверг, 7 февраля, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 441 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 35 банкам на сумму 10 441 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 6 февраля продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 12 427 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
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