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7 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 20 млн гривен
10:53 08.02.2019 |
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 20 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 20 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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