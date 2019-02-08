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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 07.02.19
09:46 08.02.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|05.02
|16.3760
|14.5884
|06.02
|16.4591
|14.7398
|07.02
|16.4496
|16.7046
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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