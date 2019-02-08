Золото продолжает дешеветь 8 февраля на укреплении доллара

Цена золота снижается в пятницу утром шестую торговую сессию подряд на фоне продолжающегося укрепления курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.03 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,15 доллара, или 0,09% - до 1313,05 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась при этом на 0,26% - до 15,67 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота продолжает оказывать курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) укрепляется на 0,05%, до 96,56 пункта, при этом рост наблюдается также шестую торговую сессию подряд и достиг с начала февраля уже 1%.

В то же время спрос на золото в качестве более надежного актива поддерживают новости вокруг торговли США и Китая. Так, президент США Дональд Трамп заявил о том, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, на которой планировалось заключить торговое соглашение, пока не назначена. Таким образом, президент не подтвердил появившиеся в китайских СМИ сообщения, что такая встреча может пройти в конце февраля во Вьетнаме.

"Пессимистичные новости вокруг торговых переговоров вернули некоторый спрос на более надежные активы", - сказали агентству Рейтер аналитики банка ANZ, добавив также, что падение на фондовых рынках оказало поддержку стоимости золота. Основные американские фондовые индексы снизились в четверг, вслед за ними в минусе находятся и рынки Азии в пятницу.