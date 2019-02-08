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Доллар дорожает 8 февраля на усилении глобальных рисков
07:55 08.02.2019 |
Доллар дорожает к основным мировым валютам в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов. Новые опасения по поводу торговых отношений Китая и США после комментариев Дональда Трампа, а также риск замедления мирового экономического роста поддерживают спрос на американскую валюту.
По состоянию на 6.56 EET курс евро к доллару рос до 1,1341 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,134 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,7 иены за доллар со 109,8 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 96,56 пункта.
В четверг телеканал CNBC сообщил, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли состоится до дедлайна 1 марта. Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем". Международные риски поддерживают спрос на доллар как на более безопасный актив.
Инвесторы также опасаются возможного замедления мирового экономического роста. Еврокомиссия в четверг ощутимо снизила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год - до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%. Была понижена и оценка инфляции в регионе единой европейской валюты на 2019 год - до 1,4% с 1,8%. Следом Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год - до 1,2% с 1,7%.
"Поддержку доллару оказывают опасения по мировому (экономическому - ред.) росту, а также внешние факторы. Рынки выжидают, чтобы понять, какие меры могут стабилизировать мировой рост, а до тех пор трудно поверить в ослабление доллара", - прокомментировал агентству Рейтер валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сыун (Sim Moh Siong).
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