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НБУ разрешил покупать валюту за счет кредитных средств
19:01 07.02.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) разрешил покупать валюту за счет кредитных средств.
Такое нововведение предусмотрено постановлением НБУ №35 от 6 февраля, обнародованное на сайте центробанка.
Согласно документу, клиентам разрешено за счет кредитных средств покупать иностранную валюту в незначительном размере, то есть до 150 тыс. грн.
Таким образом, физлица могут осуществлять онлайн-покупку валюты не только за счет личных средств на карточках, но и за счет кредитного лимита.
Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке. В том числе разрешена онлайн-покупка иностранной валюты физическими лицами (в рамках лимита покупки наличной валюты в 150 тыс. грн в день). В то же время перечисление средств в инвалюте между физлицами (кроме родственников) по-прежнему останется под запретом.
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