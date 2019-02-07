НБУ регламентировал валютные интервенции на условиях «своп»

Национальный банк Украины (НБУ) с 7 февраля сможет проводить валютные интервенции на условиях "своп", то есть, с обязательством обратной продажи валют, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующие операции предусмотрены постановлениями "Об утверждении положения об осуществлении валютных интервенций НБУ на валютном рынке Украины" №26 от 31 января и "Об утверждении изменений в положение о проведении НБУ операций с купли/продажи иностранной валюты на условиях "своп" №29 от 5 февраля, а также решением правления "О некоторых условия осуществления НБУ операций на условиях "своп" №100-рш от 5 февраля 2019 года.

НБУ уточняет, что в положение №26 также были перенесены все нормы по осуществлению НБУ валютных интервенций, которые утратили силу со вступлением в силу 7 февраля закона "О валюте и валютных операциях".

По данным центробанка, интервенции на условиях "своп" в формате "гривня/иностранная валюта" смогут проводиться в любой из существующих форм валютных интервенций: валютного аукциона, по единому курсу или по лучшему курсу. Интервенции на условиях "своп" в формате "иностранная валюта/иностранная валюта" будут проводиться только в форме по единому курсу.

Нацбанк намерен использовать этот инструмент для сглаживания как актуальных, так и потенциальных колебаний на валютном рынке.

До настоящего времени центробанк использовал операции "своп" только с целью регулирования ликвидности банковской системы - такие операции проводились только путем покупки Нацбанком валюты у банков.

Максимальный срок "свопа" (как для поддержания ликвидности, так и валютных интервенций) не может превышать 30 календарных дней.

Учитывая состояние валютного рынка и структуру валютной ликвидности в банковской системе, наиболее востребованными могут быть операции с долларами США и евро. В то же время интервенции на условиях "своп" могут осуществляться и с другими валютами, в которых формируются международные резервы.

Национальный банк также утвердил единый принцип ценообразования по таким операциям. Предполагается, что показатель, который отражает разницу между процентными ставками при покупке центробанком валюты у банков на условиях "своп", не может быть меньше разницы учетной ставки "плюс" 2 процентных пункта (п.п.) и ставки Libor (для соответствующего срока и валюты) "минус" 1 п.п. При продаже валюты Нацбанком этот показатель не может быть больше разницы учетной ставки "минус" 2 п.п. и ставки Libor "плюс" 1 п.п.

Валютные интервенции на условиях "своп" будут осуществляться Нацбанком на нерегулярной основе, как дополнительный инструмент для сглаживания курсовых колебаний в соответствии со "Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы".

"Интервенции на условиях "своп" будут способствовать сглаживанию колебаний на валютном рынке, вызванные временными диспропорциями в структуре валютной ликвидности банков. Кроме того, Нацбанк сможет эффективнее влиять на общий спрос и предложение денег в Украине и, соответственно, выполнять свою главную задачу - обеспечивать ценовую стабильность", - констатируется в сообщении.