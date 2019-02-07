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Депозитные ставки для физлиц 07.02.19
16:45 07.02.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 7 февраля 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|07.02.19
|06.02.19
|07.02.19
|06.02.19
|07.02.19
|06.02.19
|3 месяца
|14.97
|14.90
|2.30
|2.30
|1.32
|1.32
|6 месяцев
|15.76
|15.72
|3.06
|3.06
|1.73
|1.73
|9 месяцев
|16.01
|15.95
|3.33
|3.33
|2.11
|2.11
|12 месяцев
|16.20
|16.17
|3.75
|3.75
|2.4
|2.43
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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