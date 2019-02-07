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НБУ прогнозирует увеличение объема денеженых переводов от трудовых мигрантов на 5,2% до $12,2 млрд в 2019
Национальный банк прогнозирует увеличение денежных переводов от трудовых мигрантов на 5,2% до 12,2 млрд долларов в 2019.
Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.
В 2018 их сумма оценена в 11,6 млрд долларов, а в 2019 году ожидается получить 12,2 млрд долларов.
Денежные переводы - все более весомый источник валютных поступлений в Украину.
По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП, они оказывают существенное положительное макроэкономическое влияние на стабильность обменного курса.
Четвертый год подряд растeт объем денежных переводов из Польши - c 1,4 до 3,6 млрд долларов, из России за последние годы произошло существенное уменьшение - c 1,7 млрд долларов до 1,1 млрд долларов, также увеличились поступления из США - с 0,5 млрд долларов до 0,8 млрд долларов и Чешской республики с 0,3 млрд долларов до 0,8 млрд долларов.
Также идет рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра и Израиля.
Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует рост ВВП 2,5% и инфляцию 6,3% в 2019 году.
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