НБУ прогнозирует увеличение объема денеженых переводов от трудовых мигрантов на 5,2% до $12,2 млрд в 2019

Национальный банк прогнозирует увеличение денежных переводов от трудовых мигрантов на 5,2% до 12,2 млрд долларов в 2019.

Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин, передают Українські Новини.

В 2018 их сумма оценена в 11,6 млрд долларов, а в 2019 году ожидается получить 12,2 млрд долларов.

Денежные переводы - все более весомый источник валютных поступлений в Украину.

По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года их объем устойчиво превышает 10% ВВП, они оказывают существенное положительное макроэкономическое влияние на стабильность обменного курса.

Четвертый год подряд растeт объем денежных переводов из Польши - c 1,4 до 3,6 млрд долларов, из России за последние годы произошло существенное уменьшение - c 1,7 млрд долларов до 1,1 млрд долларов, также увеличились поступления из США - с 0,5 млрд долларов до 0,8 млрд долларов и Чешской республики с 0,3 млрд долларов до 0,8 млрд долларов.

Также идет рост денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра и Израиля.

Как сообщали Українські Новини, НБУ прогнозирует рост ВВП 2,5% и инфляцию 6,3% в 2019 году.