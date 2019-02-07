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Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 1,14 млрд грн
13:41 07.02.2019 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) нерезидентов 7 февраля увеличился на 1,141 млрд грн, или 9,31% – до 13,393 млрд грн.
Согласно размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ вырос на 2,068 млрд грн, до 758,304 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка сократился на 1,4 млрд грн, юрлиц увеличился на 1,542 млрд грн,, физлиц изменился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 04.02
|758032.25
|342123.89
|374221.47
|22838.43
|6639.62
|12208.85
|на 05.02
|757277.49
|342123.89
|373522.50
|22758.52
|6615.94
|12256.64
|на 06.02
|756235.21
|342123.89
|372510.51
|22748.06
|6600.62
|12252.14
|на 07.02
|758303.51
|340723.89
|373371.47
|24290.08
|6525.37
|13392.71
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 7 февраля– 26,964088 грн/$1.
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