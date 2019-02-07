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Справочный курс гривни вырос на 0,31 коп. до 26,9591 грн
12:37 07.02.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0,31 коп. до 26,9591 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривни на 25,77 коп. до 26,9622 UAH/USD.
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