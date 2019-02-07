5 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $117,5 млн до $303,6 млн

Во вторник, 5 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 117,5 млн долларов по сравнению с 4 февраля до 303,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 124,9 млн долларов по сравнению с 4 февраля до 334,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 12 коп. во вторник опустился на 23 коп. до уровня 27,17 UAH/USD.