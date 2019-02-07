Финансовые новости
- |
- 07.02.19
- |
- 12:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
6 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 20 млн гривен
10:10 07.02.2019 |
В среду, 6 февраля, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 20 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 20 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 1 февраля Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 4 509,5 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как валютная либерализация будет стимулировать украинцев платить налоги
|Банковская система Украины по итогам 2018г получила рекордную прибыль в 21,7 млрд грн
|Закон о валюте и валютных операциях вступил в силу
|Сделают ли украинские оружейники из ракетного модуля «Дуэт» «универсального убийцу»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривни вырос на 0,31 коп. до 26,9591 грн
|Остатки средств на корсчетах банков 07.02.19
|Курсы валют по карточным операциям на 07.02.18
|НБУ продал 6 февраля банкам депозитные сертификаты на 12,4 млрд гривен
|Биржи АТР закрылись 7 февраля без единой динамики на внутренних новостях и торговой неопределенности
|5 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $117,5 млн до $303,6 млн
Это интересно
|Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах
|Названы самые мощные смартфоны начала 2019 года
|Криптобиржа потеряла $190 миллионов клиентских денег из-за смерти основателя
|BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»
|Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей
|Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?