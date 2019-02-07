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Золото 7 февраля теряет в цене на фоне укрепления доллара
09:03 07.02.2019 |
Стоимость золота в четверг снижается, укрепление доллара пятую торговую сессию подряд негативно сказывается на котировках металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,85 доллара, или на 0,52%, до 1307,55 доллара за тройскую унцию. За текущую неделю золото подешевело уже более чем на 1%. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,31% - до 15,652 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 96,42 пункта. С начала недели показатель вырос на 0,9%, демонстрируя рост пятый день подряд. Укрепление доллара негативно отражается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.
Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с "шатдауном" (временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования) в США. Рынки опасаются еще одного "шатдауна" после истечения срока временного бюджета 15 февраля. Президент США Дональд Трамп больше месяца отказывался подписывать бюджет без запрошенных им средств на строительство стены на мексиканской границе, однако в конечном счёте подписал временный бюджет.
Выступая во вторник с ежегодным посланием к конгрессу, он пообещал добиться строительства стены на границе с Мексикой. По его словам, администрация направила в конгресс предложение, основанное на здравом смысле и направленное на то, чтобы завершить кризис на южной границе страны.
"В случае еще одного "шатдауна" могут вырасти опасения по поводу (экономического - ред.) роста, что подкрепит спрос на безопасные активы", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега DailyFx Ильи Спивака. Традиционно золото считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае увеличения экономических рисков.
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