DataLight: Трейдеры из США – наиболее активные на ведущих биткоин-биржах

Согласно данным аналитической компании DataLight, наибольшее число пользователей ведущих криптовалютных бирж приходится на трейдеров из США, в то время как их коллеги из России и Украины представлены в значительно меньших пропорциях.

Наибольшее число американских пользователей - 60,1% - на платформе Coinbase, на Binance, Bittrex и Poloniex эти показатели составили 24, 27 и 28 процентов соответственно.

Значительно меньше трейдеров из США - всего 10% - представлено на бирже Bitfinex. Лидером по числу пользователей на этой бирже названа Германия, откуда приходят 13,5%.

Как видно из графика, пользователи из России активны на таких биржах, как Poloniex (10%), а также Binance и Bitfinex - по 6%.

Украинские трейдеры обошли при этом российских на Bitfinex - 6,5%, однако значительно меньше их представлено на Poloniex - 4,9%.

Данные DataLight, впрочем, вряд ли дают полноценную картину по этому сегменту рынка. Для сравнения, в декабре специалисты белорусского маркетингового агентства BDCenter опубликовали данные по 30 самым популярным биржам, согласно которым наибольшее число пользователей этих платформ базируется в США, России и Китае.



