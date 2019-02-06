В январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $136,1 млн

В январе чистая покупка валюты Национальным банком на межбанке обеспечила пополнение резервов на 136,1 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Национальный банк продал 54,3 млн долларов, из которых 30,0 млн долларов - путем валютных интервенций по выбору лучшей цены.

Но в целом в январе предложение валюты было выше спроса, в частности благодаря стабильным поступлениям валютной выручки аграрных и металлургических экспортеров, чистой продажи населением валюты банкам, а также притоку средств нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги.

Это дало Национальному банку возможность купить на межбанковском валютном рынке 190,4 млн долларов, из которых 107,5 млн долларов по выбору лучшей цены, не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными факторами.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.

Таким образом, чистая покупка НБУ валюты на межбанке составила 1 371,97 млн долларов.

В течение 2017 года Нацбанк в ходе интервенций на межбанке купил 2,271 млрд долларов (в 2016 - 2,458 млрд), продал 1,009 млрд (в 2016 - 906 млн долларов).

Таким образом, чистая покупка валюты в 2017 году составила 1,262 млрд долларов.