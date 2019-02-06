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Евро 6 февраля снижается к доллару США на слабых статданных, австралийский доллар падает
15:44 06.02.2019 |
Курс доллара США умеренно растет в паре с евро в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из Германии и выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом с ежегодным обращением.
Евро торгуется к 15:31 EET в районе $1,1391 против $1,1406 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится к указанному времени в районе 125,09 иены по сравнению со 125,42 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 109,81 иены против 109,96 иены во вторник.
Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,18%.
В среду стало известно, что объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре прошлого года сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3% и снижения второго на 6,7%.
Слабые статданные из крупнейшей экономики еврозоны оказали давление на курс евро.
Тем временем Д.Трамп в своей речи положительно оценил развитие экономики США, включая рынок труда и добычу энергоносителей. Также он заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем и призвал решить вопрос о границе с Мексикой.
По словам аналитиков ING Bank NV, выступление Д.Трампа слабо повлияло на рынки.
Тем временем австралийский доллар в среду падает на 1,4% к доллару США, рекордными темпами за месяц, на заявлениях руководства Резервного банка Австралии.
"В последний год вероятность того, что следующим действием ЦБ будет повышение ставки, была выше, чем вероятность ее снижения, - заявил в среду глава австралийского центробанка Филип Лоу. - Однако теперь эти вероятности примерно равны".
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