В январе международные резервы сохранились на уровне $20,8 млрд

В январе международные резервы сохранились на уровне 20,82 млрд долларов по сравнению декабрем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Международные резервы по состоянию на 1 февраля 2019 составили 20,8197 млрд долларов (в эквиваленте) по предварительным данным, оставшись на уровне начала года.

Динамику объема международных резервов в течение месяца определяли следующие факторы.

Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 883,9 млн долларов (в эквиваленте).

Из них 808,1 млн долларов - расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли 620,7 млн долларов (в эквиваленте).

Всего по состоянию на 1 февраля 2019 объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 международные резервы Украины выросли на 10,6% и на 1 января 2019 составили 20,8 млрд долларов (в эквиваленте).