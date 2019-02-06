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Курсы валют по карточным операциям на 06.02.19
11:40 06.02.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 февраля 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.9000
|27.2480
|30.4500
|31.1527
|3.9000
|4.1500
|ОТП Банк
|27.0500
|27.2000
|31.0000
|31.1500
|Укрсоцбанк
|27.0500
|27.3500
|30.7000
|31.3000
|Ощадбанк
|26.9500
|27.5500
|30.5000
|31.5500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.2000
|27.5000
|31.0000
|31.5000
|Укрэксимбанк
|26.8000
|27.4200
|30.3200
|31.5000
|Райффайзен Банк Аваль
|26.8817
|27.4000
|30.5810
|31.3500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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