Финансовые новости
- |
- 06.02.19
- |
- 17:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 1,012 млрд грн
11:34 06.02.2019 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 6 февраля сократился на 1,012 млрд грн (на 0,14%) – до 372,511 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ также сократился на 1,042 млрд грн, до 756,235 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка не изменился, юрлиц, физлиц и нерезидентов –– изменился незначительно.
Официальный курс на 6 февраля– 27,215854грн/$1.
(ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн)
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 04.02
|758032.25
|342123.89
|374221.47
|22838.43
|6639.62
|12208.85
|на 05.02
|757277.49
|342123.89
|373522.50
|22758.52
|6615.94
|12256.64
|на 06.02
|756235.21
|342123.89
|372510.51
|22748.06
|6600.62
|12252.14
Данные: НБУ
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Реформа военкоматов: Как Верховная Рада тормозит отход от «совка»
|Букмекеры против социологов. Почему в тотализаторе ставят на Порошенко
|НБУ решил снизить требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 50% до 30% с марта
|Когда в Украине появится собственный стратегический беспилотник
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|DataLight: Трейдеры из США – наиболее активные на ведущих биткоин-биржах
|В январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $136,1 млн
|Евро 6 февраля снижается к доллару США на слабых статданных, австралийский доллар падает
|В январе международные резервы сохранились на уровне $20,8 млрд
|В НБУ оценили влияние предстоящих выборов на валютный рынок
|Справочный курс гривни вырос на 25,77 коп. до 26,9622 грн
Это интересно
|Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах
|Названы самые мощные смартфоны начала 2019 года
|Криптобиржа потеряла $190 миллионов клиентских денег из-за смерти основателя
|BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»
|Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей
|Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми
|Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?