4 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $21,8 млн до $186,1 млн

В понедельник, 4 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 21,8 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 186,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 16,7 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 209,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 11 коп. в понедельник опустился на 12 коп. до уровня 27,40 UAH/USD.