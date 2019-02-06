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4 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $21,8 млн до $186,1 млн
10:26 06.02.2019 |
В понедельник, 4 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 21,8 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 186,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 16,7 млн долларов по сравнению с 1 февраля до 209,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 15,9% до 10,524 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 11 коп. в понедельник опустился на 12 коп. до уровня 27,40 UAH/USD.
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